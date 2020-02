Incendio a Busnago, bruciano due villette in via Libertà: nessun ferito Pauroso rogo attorno alle 8 in una zona residenziale di Busnago, due abitazioni in via Libertà avvolte dalle fiamme, ora sotto controllo: nessun ferito

Fiamme alte in via Libertà a Busnago. Il rogo è divampato, per cause ancora in corso di accertamento, attorno alle 8 di lunedì 10 febbraio nel complesso residenziale di via Libertà. Due le abitazioni avvolte dalle fiamme. Sul posto, per domare l’incendio, i vigili del fuoco di Monza, Bergamo e Gorgonzola che, già attorno alle 9.30, erano riusciti a mettere l’area in sicurezza. Non ci sono feriti. Nessuna ripercussione per la viabilità locale, via Libertà è rimasta aperta al transito.

