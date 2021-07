Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Incendio a Brugherio nella zona industriale, fiamme in un’azienda in via Buozzi FOTO - VIDEO L’allarme è scattato intorno alle 22 alla Magniplast: imponente spiegamento di forze nella serata di martedì 13 luglio a Brugherio per un incendio nell’azienda di via Buozzi, nella zona industriale.

Imponente spiegamento di forze nella serata di martedì 13 luglio a Brugherio per un incendio in un’azienda di via Buozzi, nella zona industriale. L’allarme è scattato intorno alle 22 alla Magniplast: otto operai a fine turno hanno sentito uno scoppio e a seguire hanno visto le fiamme. Sul posto una ventina di mezzi del comando provinciale di Monza e Brianza, Milano e Sesto San Giovanni, i carabinieri, la Croce rossa e il sindaco Marco Troiano. Alta la colonna di fumo nero che prima dell’imbrunire si è levata visibile a distanza.

A mezzanotte l’arrivo sul posto dei tecnici Arpa.

