In un bar di Monza quasi 2 chili di cocaina e spaccio “da asporto”, arrestato il gestore Inaspettato epilogo durante un normale controllo anti Covid nel quartiere Cederna da parte dei carabinieri della Compagnia di Monza: nei guai il gestore del locale, un 40enne residente in provincia, arrestato.

Cocaina da asporto per clienti affezionati. E’ il servizio extra che veniva fornito in un bar del quartiere Cederna di Monza secondo quanto scoperto dai carabinieri della Compagnia di Monza durante uno dei tanti normali controlli sul territorio e agli esercizi commerciali in tempi covid. Appena entrati nel locale i militari hanno notato una strana tensione, hanno quindi chiesto i documenti al gestore, un 40enne residente in provincia, trovato successivamente in possesso di più di 10 dosi di cocaina.

Inoltre, in un locale limitrofo di pertinenza dell’esercizio commerciale, i militari hanno trovato quasi 2 chili di cocaina, più di 5.000 euro - verosimilmente provento di spaccio - e del materiale per il confezionamento delle dosi da cedere al dettaglio e su “prenotazione”. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Monza in attesa di convalida che avverrà nei prossimi giorni.

