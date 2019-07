In piscina a Seregno? Per i ragazzi fino a 14 anni c’è “Io entro gratis” per tutto agosto A Seregno torna “Io entro gratis”, l’iniziativa promossa dal Comune e rivolta ai ragazzi fino ai 14 anni compresi residenti in città. Durante il mese di agosto, accompagnati da un adulto pagante, potranno accedere gratuitamente alle vasche della piscina del centro sportivo “Umberto Trabattoni”.

Torna “Io entro gratis”, l’iniziativa promossa dall’assessorato allo Sport e alle attività giovanili, rivolta ai ragazzi fino ai 14 anni compresi. Durante il mese di agosto, dall’1 al 31, i ragazzi residenti in città, accompagnati da un adulto pagante, potranno accedere gratuitamente alle vasche della piscina del centro sportivo “Umberto Trabattoni” di via Colombo, telefono 0362-22.90.97. A disposizione ci sono un migliaio di biglietti. Da giovedì 1 agosto i biglietti omaggio saranno disponibili all’ufficio comunale “servizio sport ed attività giovanili” di via Umberto I 78, telefono 0362-23.34.49, mail “ info.giovani@seregno.info”, il lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle 9 alle 12,30 e giovedì dalle 9 alle 18.30.

I ragazzi potranno ritirare un solo biglietto al giorno, presentando un documento di identità. Il venerdì potranno essere ritirati anche i biglietti per gli ingressi di sabato e domenica. «È un servizio importante che le amministrazioni comunali ripetono da anni - ha detto Alberto Rossi, sindaco e assessore allo Sport- soprattutto per quei ragazzi che non potranno andare in vacanza e godere così del refrigerio delle acque della piscina».

