“In gita per la vita”a Santa Caterina Valfurva con Deborah Compagnoni per il Comitato Verga

Una camminata nella natura per respirare aria pulita e, soprattutto, per aiutare i bambini che soffrono. La onlus “Sciare per la vita - Memorial Barbara Compagnoni” organizza per domenica 5 settembre la passeggiata montana “In gita per la vita” tra i sentieri di Santa Caterina Valfurva, in provincia di Sondrio. Il ricavato dell’evento sarà devoluto al Comitato Maria Letizia Verga onlus di Monza. Alla regia della manifestazione c’è Deborah Compagnoni, pluricampionessa di sci, dotata di una grandissima sensibilità.

Amica e sostenitrice del Comitato Verga, Compagnoni è di casa a Monza dove spesso si reca in visita ai piccoli malati informandosi costantemente con i medici sulle ultime novità della ricerca scientifica.

La partenza della camminata è prevista al Centro La Fonte di Santa Caterina alle 9 per coloro che si appresteranno a compiere il percorso lungo di tre ore (La Fonte-Centrale-Dosso Tresero-Ponte delle Vacche) e alle 10 per i camminatori del percorso corto (La Fonte-La Sella-Ponte delle Vacche).

Al Ponte delle Vacche è previsto un pic nic con pranzo al sacco. A seguire ci si potrà spostare al Rifugio 2000 per una merenda in compagnia. La camminata è stata organizzata nel rispetto delle regole di sicurezza. Inoltre, l’accesso al rifugio è subordinato al controllo del green pass. La donazione è di 10 euro per gli adulti e di 5 euro per i bambini. Le iscrizioni si ricevono entro le 12 del 4 settembre all’Ufficio turistico di santa Caterina Valfurva. Info: tel. 0342 935544; mail: [email protected].

