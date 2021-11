In gita a Bobbio e Varzi con il Cai di Besana in Brianza Il Cai di Besana in Brianza organizza una gita a Bobbio e Varzi.

Pranzo sociale con visita guidata a due veri gioielli medioevali: Bobbio, nel Piacentino, nominato Borgo dei Borghi nel 2019, che domina la Val Trebbia, e Varzi, un piccolo comune del Pavese che vanta una storia centenaria che parla di chiese, torri e streghe. È la gita organizzata dalla sezione di Besana Brianza del Club alpino italiano per domenica 14 ottobre. La partenza è fissata alle ore 6.30 dalla stazione del capoluogo, in bus. Dopo la visita del centro storico di Bobbio, è in programma il pranzo al ristorante Buscone di Varzi, a cui seguirà la visita del comune del Pavese.

Il costo della gita comprensivo di pranzo, viaggio e guida è di 65 euro. Per avere maggiori informazioni è possibile visitare il sito del Cai di Besana o recarsi in sede, in via Viarana, il martedì e il venerdì dalle 21.00 alle 23.00.

