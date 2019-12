In fiamme il tetto di una casa a Bovisio Masciago, sul posto otto mezzi dei vigili del fuoco Otto mezzi dei vigili del fuoco a Bovisio Masciago per domare un incendio sul tetto di un edificio residenziale: due famiglie sfollate, nessun ferito. Tutte le foto.

Sono serviti otto mezzi dei vigili del fuoco per un incendio divampato nella serata di sabato 28 dicembre a Bovisio Masciago. I pompieri sono intervenuti per le fiamme sul tetto di una palazzina residenziale di via Martiri della Libertà. L’allarme è scattato intorno alle 21.30 e il massiccio intervento dei mezzi dei vigili del fuoco ha presto avuto ragione dell’incendio: due famiglie sono state sfollate per mettere in sicurezza l’edificio, non si registrano né feriti né intossicati. Ancora da definire le origini delle fiamme, forse - ma è solo un’ipotesi - partite da una canna fumaria.

L’incendio di Bovisio Masciago il 28 dicembre

