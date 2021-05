In casa a Desio ha quasi 4 chili di droga, arrestato dai carabinieri di Lurate Caccivio Nei guai un 19enne italiano: i militari comaschi sono giunti alla sua abitazione a conclusione di lunghe indagini. Lo stupefacente, quasi 3 chili di hashish e 850 grammi di marijuana, sarebbe stato destinato alla “piazza” della cintura di Como.

I carabinieri di Lurate Caccivio (Como) in trasferta a Desio per arrestare un 19enne. Il ragazzo, italiano, è stato trovato in possesso di quasi 3 chili di hashish e 850 grammi di marijuana, oltre a 3.200 euro in contanti che custodiva nella sua abitazione ed è stato arestato e tradotto nel carcere di Monza, a disposizione della autorità giudiziaria, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Si è trattato della conclusione di una lunga indagine avviata dai carabinieri comaschi che, secondo quanto hanno ricostruito avrebbero intercettato e sequestrato stupefacente destinato alla “piazza” della cintura di Como.

© RIPRODUZIONE RISERVATA