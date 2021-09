In arrivo una nuova ambulanza per la Croce Bianca di Besana in Brianza Sarà inaugurata domenica 5 settembre la nuova ambulanza della Croce Bianca di Besana in Brianza.

Domenica 5 settembre 2021 a Castello di Brianza sarà inaugurata la nuova ambulanza “77” della sezione besanese della Croce Bianca. La cerimonia di inaugurazione e benedizione del nuovo mezzo di soccorso è in programma in mattinata presso la sede della delegazione di Castello, in via Monti 15, subito dopo la Santa messa presso la chiesa parrocchiale San Lorenzo Martire (ore 10.30). Per l’occasione verrà anche inaugurato un nuovo defibrillatore che sarà operativo presso la postazione Pad attivata sotto il portico del Comune di Castello. Nel manifesto della cerimonia, la sezione besanese della Croce Bianca ringrazia “tutti coloro che hanno contribuito all’acquisto della nuova ambulanza che sarà presente sul territorio al servizio della comunità”. “Ringraziamo anche il gruppo alpini, la protezione civile e la giunta comunale per l’aiuto e il sostegno”, conclude la sezione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA