In arrivo il parco Gru-Bria: fusione del Grugnotorto e Brianza Centrale

Fusione in vista per il Parco Grugnotorto Villoresi e il Parco della Brianza Centrale. I due Plis (parco locale di interesse sovracomunale) si fonderanno presto in un unico parco, che si chiamerà Parco Gru-Bria