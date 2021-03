Illuminazione pubblica a led ad Arcore, più luce ed efficienza: sostituzione in corso di 200 lampade L’intervento segue quello che mesi fa interessò 100 punti luce cittadini. In totale sono ancora 800 i lampioni con i vecchi sistemi di illuminazione e, tra il 2020 e il 2021, ne saranno sostituiti complessivamente 300.

Illuminazione stradale di Arcore: sono in fase di sostituzione 200 lampade con quelle innovative, a led, intervento che segue quello già effettuato nei mesi scorsi, che interessò 100 lampioni. Il costo dell’adeguamento, per l’amministrazione comunale, è di circa 82mila euro.

«Stiamo sostituendo i punti luce un po’ ovunque come ad esempio in via Monginevro – ha detto l’assessore ai Lavori Pubblici Fausto Perego – e lo faremo anche in via Monviso». Sono ancora 800 i lampioni con i vecchi sistemi di illuminazione e, tra il 2020 e il 2021, ne saranno sostituiti complessivamente 300. « Il progetto finale è quello di un project financing che preveda la sostituzione totale di tutti i corpi illuminanti in ottica di efficientamento energetico» ha aggiunto il sindaco Rosalba Colombo. Mercoledì 24 marzo gli operai hanno lavorato sui lampioni di via I° Maggio nelle vicinanze della biblioteca civica Nanni Valentini.

