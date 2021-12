Il video di auguri della Croce Bianca di Giussano: “Sarà Natale se vivi, sarà Natale se ridi” Gli auguri della Croce Bianca di Giussano arrivano con un video, come tradizione. In vista dei festeggiamenti per il 50esimo di fondazione della sezione in programma nel 2022.

“Sarà Natale se vivi, sarà Natale se ridi”. E se non si fa mancare un aiuto a chi soffre di più. Gli auguri della Croce Bianca di Giussano arrivano con un video, come tradizione. Quest’anno volontari e ambulanze si muovono su un remix di “Last Christmas” per augurare “Buon Natale”. In vista dei festeggiamenti per il 50esimo di fondazione della sezione in programma nel 2022.

© RIPRODUZIONE RISERVATA