Il sondaggio di Briosco: «Cari concittadini, volete più telecamere di sicurezza?»

Brioschesi favorevoli a potenziare l’impianto di videosorveglianza cittadino? C’è tempo fino a sabato 15 gennaio per rispondere al sondaggio proposto dal Comune. Il progetto prevede l’installazione di 13 telecamere, di cui 8 con funzione di lettura targhe, da posizionarsi nelle vie: Medici, Meyer, XI febbraio, I° maggio, Leopardi, Foscolo, Rossini e Donizetti. Il sistema verrà impiegato per identificare veicoli sospetti in transito sulle strade del paese.

«Considerando che fenomeni di microcriminalità, consistenti per lo più in truffe di ogni genere (dal raggiro degli anziani in abitazione ai finti incidenti stradali per ottenere risarcimento immediato), furti tentati o consumati, danneggiamenti del patrimonio pubblico e privato sono in continua crescita, questa amministrazione ritiene che tale tecnologia possa essere un valido strumento per la prevenzione e repressione di condotte illecite» si legge nella comunicazione rivolta ai cittadini di Briosco e frazioni. Il parere dei singoli sarà acquisito unicamente in forma statistica, per rispondere al sondaggio bisogna accedere all’app Municipium.

