Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

La stazione di Monza (Foto by Fabrizio Radaelli)

Il sogno di HQMonza: la stazione come hub di treni internazionali, con Malpensa Express e tre metropolitane Secondo l’associazione l’arrivo della metropolitana M5 potrebbe essere l’occasione per riqualificare interamente la stazione ferroviaria di Monza, rendendola uno snodo importante anche a livello internazionale

La metropolitana non basta: HQMonza lancia la sua proposta choc alla città: trasformare la stazione ferroviaria in un hub con treni internazionali, Malpensa Express e tre metropolitane. Quello che sembra un sogno irrealizzabile secondo l’associazione, invece, potrebbe funzionare, rilanciando la stazione per farne un vero “hub intermodale con servizi ai cittadini”.

L’ipotesi è quella di una stazione “ ristrutturata e ampliata, con recupero dell’ex scalo merci ormai quasi in disuso, con servizi di car e bike sharing, spazi dedicati al commercio, all’arte e alla cultura, luoghi per eventi, nuove aree di verde pubblico. Una stazione importante, nodo primario per più linee di trasporto”.

Da Monza partono e arrivano treni internazionalii che collegano con Zurigo, Strasburgo, Francoforte. La stazione potrebbe essere collegata a Milano anche con la M5 lilla e con Malpensa con un Express sulla linea Monza-Seregno-Saronno.

Inoltre la stazione potrebbe essere polo di raccolta e interscambio in una delle aree più ricche e densamente urbanizzate d’Italia, la Brianza con i suoi 800mila abitanti, attraverso le ferrovie Monza-Molteno e Monza-Saronno trasformate in altre due vere linee metropolitane.

Si tratta di una prospettiva che l’associazione ha approfondito approfondito nei mesi scorsi con l’aiuto di esperti di trasporti e marketing territoriale, tenendo anche conto del futuro per la mobilità programmato dal Comune di Milano.

“Il futuro -dice Isabella Tavazzi, portavoce dell’associazione HQMonza- passa per molti aspetti attraverso una rivoluzione della mobilità e noi vorremmo Monza protagonista. Su questa proposta, che è una sfida, ci piacerebbe vedere che il sindaco Allevi e l’assessore all’urbanistica Sassoli riunissero intorno ad un tavolo RFI, Trenord, la Regione Lombardia ed esperti indipendenti bene informati sui profondi cambiamenti in corso in tutte le aree densamente urbanizzate d’Europa”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA