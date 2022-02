Il sindaco Pozzoli: «Besana in Brianza i positivi al Covid sono in netto calo»

«Dopo il picco di casi Covid registrato in città il 12 gennaio, con 558 positivi di cui 93 minori, i contagi a Besana sono in netto calo». Lo ha riferito il primo cittadino Emanuele Pozzoli nel consiglio comunale di giovedì 3 febbraio.

«Al momento, stando ai dati comunicati da Ats Brianza, sono 185 i cittadini besanesi positivi al Covid-19, di cui 29 minori e 11 ospiti delle Rsa. Fortunatamente gli anziani positivi nelle residenze sanitarie stanno tutti bene. C’è stato solo qualche caso di lieve influenza e questo conferma l’importanza della vaccinazione anti-Covid e della dose booster. Abbiamo avuto però purtroppo un decesso», ha dichiarato il sindaco, per poi fare il punto sull’andamento della campagna vaccinale: «Al momento oltre 9.700 besanesi hanno ricevuto anche la dose booster e sono 2101 i cittadini ancora scoperti dalla vaccinazione. Di questi 430 sono bambini con età inferiore ai 5 anni che non rientrano nella fascia della popolazione target. Sicuramente tra le 1700 persone restanti senza vaccino, ci sono anche soggetti con altre patologie per cui non è stato possibile effettuare la vaccinazione».

