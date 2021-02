Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Paolo Colzani)

Giuseppe Azzarello di Forza Italia e Samantha Baldo di Fratelli d'Italia in visita al distaccamento dei Vigili del fuoco (Foto by Paolo Colzani)

«Il sindaco di Seregno più che all’arte pensi a una nuova caserma per i vigili del fuoco» Polemica innescata dal centrodestra dopo una visita al distaccamento da parte di Giuseppe Azzarello (Forza Italia), e Samantha Baldo, presidente del circolo locale di Fratelli d’Italia. Rossi: «Con i vigili del fuoco dialogo continuo»

È polemica politica tra centrodestra e centrosinistra sullo stato del distaccamento dei vigili del fuoco di via Ballerini a Seregno. È scoppiata dopo la visita sul posto, compiuta mercoledì 3 febbraio, da Giuseppe Azzarello, esponente di Forza Italia, e Samantha Baldo, presidente del circolo locale di Fratelli d’Italia. «Ho accolto una segnalazione -ha commentato Azzarello- e d’accordo con il nostro gruppo consiliare con quello della Lega e dopo aver esteso l’invito anche a Fratelli d’Italia, ho incontrato sia i volontari che gli effettivi. Il quadro che ne è uscito è stato poco edificante».

«Gli spazi - spiega - non sono più adeguati ad ospitare un’attività così importante come quella dei vigili del fuoco ed ora il nostro compito sarà quello di sensibilizzare l’amministrazione, affinché si trovi una soluzione adeguata. Invece di continuare a pensare all’arte, sarebbe meglio che ci amministra inserisse tra le sue priorità la costruzione di una nuova caserma. Noi come Forza Italia rimaniamo a disposizione della popolazione, pronti a muoverci laddove vi sia una necessità».

Il riferimento all’arte, abbastanza ricorrente nelle ultime settimane, richiama la realizzazione di un murale in via Cavour da parte di Andrea Ravo Mattoni e la riqualificazione del sottopasso ciclopedonale tra le vie Solferino e Magenta, che vede impegnato Cristian Sonda, in entrambi i casi su incarico del governo cittadino.

«Leggo da un po’ con interesse queste sottolineature sull’arte -ha replicato il sindaco Alberto Rossi-, ma sono e resto convinto che, tra i compiti di un’amministrazione, vi sia quello di rendere più bello il proprio territorio e l’arte da questo punto di vista è uno strumento assolutamente prezioso. Inoltre, l’intervento fin qui più costoso ha comportato una spesa di 10mila euro e penso che tutti possano comprendere che questo importo non sia sufficiente per un nuovo distaccamento».

«Le interlocuzioni con i Vigili del fuoco sono frequenti e ci rivedremo a breve - ha concluso il primo cittadino - Ho anche offerto loro la possibilità di verificare se sia fattibile un trasferimento in quella che è stata la sede del distaccamento della polizia stradale in via Messina, ma la valutazione che hanno prodotto è stata negativa».

