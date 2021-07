Il segretario del Pd Enrico Letta a Monza per presentare “Anima e cacciavite” “Anima e cacciavite” è il titolo del saggio del segretario del Pd Enrico Letta con sottotitolo “Per ricostruire l’Italia”: giovedì 8 luglio sarà a Monza negli spazio del teatro Binario 7.

Passa anche da Monza la presentazione del libro “Anima e cacciavite” firmato da Enrico Letta, il segretario nazionale del Partito democratico che sarà nel capoluogo della Brianza giovedì 8 luglio alle 18.30, al teatro Binario 7 di via Turati 8: l’appuntamento è in sala Chaplin del centro culturale alle spalle della stazione ferroviaria.

“Anima e cacciavite” è sottotitolato “Per ricostruire l’Italia” ed è stato pubblicato da Solferino editore (76 pagine, 15 euro, edito il 27 maggio). “Perché tornare?” è la domanda che Enrico Letta si è “sentito fare tante volte dai giovani italiani che studiano in Europa e che si è fatto anche lui, prima di riprendere la strada di casa per tornare alla politica attiva. La risposta è che ciascuno di noi ha il dovere di impegnarsi e ribellarsi, per riscrivere il futuro dell’Italia” si legge nella presentazione del libro. “Attraverso le ragioni civili e quelle del cuore, l’anima e il cacciavite, che vanno usati insieme per vincere le paure del XXI secolo e combattere ingiustizie, nazionalismi, populismo. Con la pandemia abbiamo sofferto tutti, ci stiamo rialzando, siamo cambiati. Deve cambiare anche la politica. Occorre passare dal partito del potere a quello dell’intelligenza collettiva, per aprirsi finalmente alla società accogliendo i tanti che credono nelle ragioni dell’impegno, ma che per anni hanno trovato le porte chiuse. Una comunità che scommette sull’istruzione, sui giovani, sulle donne”. E si parla anche di ius soli, di ambiente e sostenibilità, così come dell’importanza “di essere e sentirsi europei e, dunque, parte di un progetto più grande e ambizioso”.

Per partecipare è necessario iscriversi all’iniziativa (pdbrianza.it) per i contingentamenti imposti dall’emergenza Covid.

