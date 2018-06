Il Rotary dona due ecocardiografi per le ambulanze d’urgenza di Monza e Brianza Non uno, ma due. Il Progetto Ecocardiografi del Rotary Club Gruppo Brianza 1 presenta i risultati con un appuntamento in Villa reale per la donazione di due apparecchiature da destinare alle unità mobili di soccorso avanzato del 118 di Monza e Brianza.

«L’iniziativa era nata proprio dall’esigenza di dotare almeno alcune delle quattro ambulanze di soccorso avanzato, già fornite delle strumentazioni più aggiornate, anche di un ecocardiografo, con particolari specifiche, per offrire sul territorio della Provincia MB il massimo ad oggi possibile nell’ambito della rianimazione cardiopolmonare», spiega il Rotary in una nota.

Un progetto promosso dal Gruppo Brianza 1 nell’annata 2016-2017 e sviluppato attraverso la raccolta fondi, culminata nel concerto gospel al teatro Manzoni all’inizio di marzo. L’impegno si è concretizzato nell’acquisto di due apparecchi.

Mercoledì alle 17, insieme alle autorità, interverranno il presidente del Rotary Monza Ovest, Stefano Casellato, la presidente di Brianza per il cuore, Laura Colombo, il rappresentante del 118 Mb, Maurizio Migliari, Nicola Guastadisegni del Rotary.

