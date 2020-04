Il ricordo di Walter Mapelli a Bergamo a un anno dalla morte La Procura di Bergamo ha ricordato Walter Mapelli, procuratore di Bergamo, scomparso l’8 aprile 2019 e per trent’anni sostituto procuratore a Monza.

La Procura di Bergamo ha ricordato Walter Mapelli, procuratore di Bergamo, scomparso l’8 aprile 2019. Era stato sostituto procuratore a Monza per trent’anni. La figura del monzese è stata celebrata in un video postato sui social da Ragazzi on the Road e a Officina della Comunicazione. A Monza era stato ricordato a inizio febbraio in un convegno in Villa reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA