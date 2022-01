Il progetto ambientale del Family Cai nelle scuole diventa un film: anteprima a Villasanta Il progetto “Nelle squame di una trota”, nato dal Family Cai di Macherio-Vedano, è diventato un film girato tra Piani Resinelli, Rifugio Porta e Grignetta. Anteprima sabato pomeriggio a Villasanta, all’Astrolabio.

Il progetto “Nelle squame di una trota” è diventato un film girato tra Piani Resinelli, Rifugio Porta e Grignetta. Nato dal Family Cai di Macherio-Vedano, la sua missione è sensibilizzare i più piccoli (affidando loro l’arduo compito di convincere gli adulti) a quelle buone pratiche di cittadinanza e a concrete attenzioni che permettono di dare senso a parole come sostenibilità e impatto ambientale. Si tratta di un cortometraggio che, grazie all’abile regia di Mara Moschini e Marco Cortesi (MC teatro Civile), a partire dall’esperienza di 7 giovani eroi ed eroine interroga tutti. Una presentazione, con prima visione riservata per le famiglie dei protagonisti, enti coinvolti e per la stampa, è fissata per sabato 22 gennaio alle 15 al cineteatro Astrolabio di Villasanta. Dopodiché il film verrà inviato per la partecipazione ai maggiori film festival di montagna e ambiente.

La scorsa edizione del progetto ha visto coinvolti 3 istituti scolastici e le rispettive amministrazioni comunali di Macherio, Vedano al Lambro e Villasanta per un totale di 1200 studenti. L’attuale situazione pandemica ha posto nuove sfide per poter coinvolgere gli alunni ed entusiasmarli rispetto ai temi del progetto. Garantendo loro sicurezza sanitaria e qualità di comunicazione con lo scopo di trasmettere quegli aspetti valoriali che li vedranno futuri attori di buone pratiche d cittadinanza. Due giorni in Grigna per un’esperienza in montagna: sette alunne e alunni tra coloro che hanno risolto il golden ticket dopo aver partecipato alla Escape Room Fuga dalla Plastica (un gioco che ha coinvolto 800 alunni e alunne delle scuole di Macherio, Vedano e Villasanta), sono saliti in montagna per un’esperienza in ambiente.

Il rifugio Carlo Porta, dove la gestrice Marta Rivetti in questi anni ai Piani Resinelli si è sempre dimostrata attenta a tematiche ambientali e culturali, ha accolto con entusiasmo anche questo progetto e si è resa pienamente disponibile a collaborare.

La squadra dei 7 “eroi”, coadiuvati dall’equipe del progetto, si è attivata per ripulire una delle tante zone (purtroppo) inquinate da un vergognoso abbandono di rifiuti. Un’azione contraddistinta da una forte valenza educativa oltre che dall’impegno concreto verso l’ambiente. I ragazzi hanno potuto toccare con mano quanto sia importante fare un salto di qualità nella cura e nel rispetto dell’ambiente. Un’esperienza fatta docu-film. Un’avventura che nasce da un progetto di educazione ambientale del Family Cai nelle scuole elementari e medie di tre comuni e che è tramutato in un corto

l’esperienza vissuta dai 7 eroi in rappresentanza anche dei loro compagni e

compagne. Il film grazie all’abile regia di Mara Moschini e Marco Cortesi trasforma un’azione locale in un messaggio globale. Queste 4 bambine e 3 bambini non solo si sono concretamente impegnati per migliorare un ambiente montano davvero speciale, ma ci guardano negli occhi. Dicendo: noi non ci siamo girati dall’altra parte, e tu?

