Il nuovo piano industriale green di Fnm: «Trenord? Tornerà ai livelli del 2019 entro il 2025. E vogliamo quadruplicare il trasporto su gomma» Il presidente Andrea Gibelli e il direttore generale Marco Piuri hanno illustrato il nuovo piano industriale al 2025 di Fnm, che punterà molto sull’energia green. Piuri ha anche spiegato che «Trenord tornerà ai livelli del 2019 entro il 2025». E si punterà ad aumentare la presenza nel settore del trasporto su gomma.

Il cda di Fnm (controllato da Regione Lombardia al 57,6 % e partecipato dalle Fs al 14,7%) ha approvato il piano strategico 2021-2025 in cui si prevede un piano di investimenti pari a circa 850 milioni di euro, di cui oltre un terzo in attività green. L’impatto diretto e indiretto generato dal Gruppo Fnm nel periodo, calcolato secondo il modello di rappresentazione del “vero valore” restituito alla collettività quantificando le esternalità economiche, sociali e ambientali, è previsto infatti raddoppiare raggiungendo 1,3 miliardi di euro nel 2025. Il piano «segna un punto di svolta per il Gruppo Fnm - ha commentato il presidente Andrea Gibelli -. Con l’acquisizione del controllo di Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A., il 2021 vede raddoppiare la dimensione economica del gruppo e sancisce la nascita del primo polo in grado di unire la gestione delle infrastrutture ferroviarie alla mobilità su gomma e alla gestione delle infrastrutture autostradali. L’obiettivo è quello di sviluppare nuove forme di mobilità integrata e sostenibile, e supportare lo sviluppo del territorio. Il rafforzamento della relazione con il territorio stesso così come l’impatto sull’ambiente e sulla vita delle persone passano anche attraverso la promozione di importanti progetti di rigenerazione urbana, tra cui Fili, progetto che si sviluppa con interventi lungo l’asse ferroviario Milano Cadorna-Malpensa».

Andrea Gibelli

Per la prima volta il piano di Fnm integra e quantifica gli obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale e di governance nella definizione della propria strategia industriale. Anche al fine di dimostrare l’impegno della società nel favorire e promuovere il processo di transizione energetica, entro il 2025 il gruppo, prosegue Gibelli, «ha l’obiettivo di ridurre del 35% le attuali emissioni di Co2 e di utilizzare il 100% di energia da fonti rinnovabili per la trazione ferroviaria, anche grazie all’introduzione dei treni a idrogeno nell’ambito del progetto H2iseO per la decarbonizzazione della Valcamonica». «Abbiamo creato una piattaforma Data Lake che incrocia i dati degli smartphone con i dati che ci provengono dai flussi di utilizzo dei bus, dei treni e - con la recente acquisizione della Serravalle - anche del traffico autostradale. Siamo gli unici in Italia finora a disporre di un modello che ci consente di capire una domanda che non è più lineare e di portare nei binari dell’ordinario quello che è diventato sempre più straordinario» ha proseguito Gibelli. «In concreto, l’offerta sarà sempre più strutturata sui bisogni delle persone prendendo in considerazione non soltanto le esigenze di spostamento, ma anche le attività della vita: per esempio, quella di fare la spesa online e di poterla mettere nei locker delle stazioni». In merito alle previsioni sull’impatto della pandemia, Gibelli conclude così: «Per quanto riguarda la capienza dei mezzi, pensiamo che rimarrà all’80 per cento almeno fino a tutto il primo trimestre 2022» conclude.

Marco Piuri

«Riusciremo a recuperare i dati di traffico del 2019 fra il 2024 e il 2025. Forse le nostre stime sono troppo pessimistiche ma per ora ragioniamo su questi numeri e fra 6-8 mesi vedremo quale sarà stata l’ulteriore evoluzione dei traffici». Lo ha detto l’amministratore delegato di Trenord e direttore generale di Fnm Marco Piuri, parlando con la stampa dopo la presentazione al mercato del nuovo piano strategico al 2025 di Fnm. I dati di agosto hanno mostrato un forte rialzo rispetto a un anno fa, ha detto Piuri, «ma occorre attendere il trend dei prossimi mesi per capire quanta è stata la perdita strutturale di passeggeri legata allo smart working e quanta invece è stata legata solo a fattori temporanei». «L’esigenza ora è capire e interpretare i flussi della mobilita’ di oggi, dato il grande cambiamento dopo quest’ultimo anno e mezzo, il piano si concentra su questo - ha proseguito Piuri - Per consolidare il disegno del Piano, crediamo sia necessario crescere anche nel settore del trasporto su gomma in Lombardia e quindi ci siamo dati un obiettivo possibile di sviluppo e un’indicazione quantitativa che vale come indicazione di grandezza, cioè quattro volte l’attuale servizio che rispetto al contesto lombardo è un numero importante anche se ci sarebbe ancora molto mercato. Per crescere in questo modo ci sono due modi: o si fanno acquisizioni, e noi monitoriamo con attenzione queste possibilità, oppure si cresce tramite gare. A causa del Covid l’orizzonte è stato spostato a tre anni, ma noi confermiamo che nel momento in cui le gare venissero bandite, vogliamo concorrere per crescere».

