Il Movimento 5 Stelle di Vimercate per una città solidale Incontro online in vista delle elezioni comunali di primavera dal titolo: “La città che vorrei. Vimercate 2021: Ripartiamo dalla Solidarietà”. L’appuntamento è per venerdì 26 febbraio.

Il Movimento Cinque Stelle di Vimercate comincia a incontrare gli elettori almeno in modalità online in vista delle urne di primavera per parlare di solidarietà. Il gruppo capitanato da Francesco Sartini attuale sindaco della città brianzola ha in programma per venerdì 26 febbraio alle 21 l’evento dal titolo: “La città che vorrei. Vimercate 2021: Ripartiamo dalla Solidarietà”.

«Vi aspettiamo numerosi per discutere di solidarietà a Vimercate (e non solo) insieme ai nostri ospiti! Stay tuned per maggiori dettagli» hanno fatto sapere i grillini locali senza fare altre anticipazioni su relatori o altri temi che verranno approfonditi nel corso della serata. Solo la settimana scorsa “Vimercate Sì” gruppo civico satellite proprio dei pentastellati si era riunito sempre da remoto per parlare di luoghi pubblici presenti in città.

