Auto in coda in Valassina

Il mistero dell’auto nera in Valassina che finge di essere stata tamponata Una notizia che circola su alcuni gruppi dedicati al traffico parla di una misteriosa auto nera dai vetri oscurati che taglia la strada e poi finge di essere stata tamponata in Valassina. Ma non c’è nessun riscontro alle forze dell’ordine.

Un’auto misteriosa che taglia la strada in Valassina, frena e poi cerca probabilmente di estorcere soldi per un presunto tamponamento. Verità o leggenda? Per ora alla polizia stradale non sono arrivate segnalazioni, in realtà, ma la segnalazione sta circolando nei gruppi di informazioni sul traffico dei pendolari.

Li si parla di una berlina nera, vetri oscurati e cerchioni rossi, che sarebbe stata avvistata sulla statale 36 tra Seregno e Giussano, in direzione Lecco. “Fate attenzione - si legge nel messaggio circolato - Quest’auto volutamente vi taglierà la strada e poi frenerà più volte per causare o simulare un tamponamento poi si accosterà di lato e vi minaccerà di fermarvi. Di solito questi fatti avvengono nelle prime ore del pomeriggio e in serata quando c’è poco traffico”.

Chi ha diramato l’avviso raccomanda di prendere il numero di targa e di chiamare subito il 112. Ma finora, appunto, segnalazioni alla polstrada non sono arrivate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA