Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Il gruppo di Protezione civile di Renate-Veduggio con Colzano ha premiato i suoi volontari Premiazione per i volontari del gruppo intercomunale di Protezione civile di Renate-Veduggio con Colzano.

Il gruppo intercomunale di Protezione civile di Renate-Veduggio ha premiato i suoi volontari. La cerimonia si è svolta nella serata di giovedì 10 marzo presso il salone Don Gnocchi dell’oratorio di Veduggio con Colzano alla presenza del sindaco Luigi Dittonghi e del collega di Renate Matteo Rigamonti. I volontari del gruppo che hanno fatto servizio negli hub vaccinali di Besana, Carate, Desio e Verano Brianza sono stati 21 e nell’anno 2020 hanno fatto registrare 900 presenze. Nel 2021 le presenze sono state 734. Si sono fatti carico dei turni i volontari: Luigi Ballabio, Stefano Bonfanti, Roberto Boso, Giovanni Citterio, Giovanni Clemente, Renato Corbetta, Carmela D’Agostino, Ada Di Martino, Morena Luisetti, Mario La Licata, Emanuela Menan, Luigi Merlo, Mario Merlo, Emanuele Orsanigo, Maurizio Orsanigo, Onorio Previato, Maurizio Riva, Orietta Rizzo, Tiziano Tettamanzi, Fabio Viganò e Angelo Zampatti. Il renatese Stefano Bonfanti, volontario delle tute gialle da 19 anni, ha poi ricevuto un riconoscimento speciale dal momento che per raggiunti limiti d’età dal 2022 non potrà più prestare servizio in Protezione civile.

«Un volontario umile e sempre disponibile in qualsiasi scenario di emergenza – la parole del coordinatore Roberto Boso – Grazie per il lavoro svolto nel gruppo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA