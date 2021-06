Il grande cinema a Mezzago: torna Sdraivin, l’arena estiva sulle sedie a sdraio firmata Bloom Il 15 giugno la prima proiezione per l’edizione 2021 nel cortile di Palazzo Archinti: si parte con la commedia drammatica “Est - dittatura last minute” di Antonio Pisu. Per prenotare il proprio posto: www.bloomnet.org.

Torna il grande cinema a Palazzo Archinti di Mezzago. È in programma per il 15 giugno la prima proiezione per l’edizione 2021 di Sdraivin il cinema all’aperto del Bloom con le sedie a sdraio, nel cortile di Palazzo Archinti in piazza Libertà 4 a Mezzago. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Coop Mezzago, Pro Loco Mezzago, Circolo in Piazza 3.0, Coop Solaris CSE La Torre e 13.10 Cucina Nomade.

Per tutta estate è previsto un intenso programma settimanale: il martedì cinema di qualità abbinato alla cena curata da 13.10 Cucina Nomade; il giovedì film di Terrestra e dedicati ai grandi temi sociali accompagnati dall’apericena del Circolo in Piazza 3.0; il sabato sarà la serata del grande cinema per tutti e la domenica si darà spazio a recuperi, repliche ed eventi speciali.

La pellicola che verrà proiettata martedì 15 è la commedia drammatica “Est - dittatura last minute” di Antonio Pisu. Per conoscere l’intera programmazione e prenotare il proprio posto: www.bloomnet.org.

