“Il Glicine” di Verano Brianza non cambia guida: Sergio Elli confermato presidente È di nuovo Sergio Elli il presidente dell’associazione “Il Glicine” di Verano Brianza.

Sergio Elli resta alla guida de Il Glicine. Il veranese è stato confermato all’unanimità alla guida dell’associazione di volontariato per il prossimo triennio. Accanto a Elli, al suo secondo mandato, nel Consiglio Direttivo sono stati eletti Giulio Parravicini (segretario e tesoriere), Maurizio Elli, Loris Fucina, Elio Bazzana, Graziano Casati, Dino Colombo, Francesco Infanti e Ambrogio Rovelli (che subentra a Mario Ratti nella carica di vice presidente).

Il Glicine è una Onlus che in convenzione con il Comune assicura i trasporti per le persone disabili di Verano Brianza e per i residenti che abbiano più di 65 anni, oltre che i trasporti commissionati dai Servizi Sociali. L’associazione, che il prossimo anno festeggerà i suoi primi 20 anni di attività, conta circa 50 volontari che assicurano oltre 4500 servizi l’anno grazie a un parco macchine formato da due furgoni con pedana di sollevamento per carrozzine, tre automobili e un pulmino.

