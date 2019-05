Il futuro del trasporto tra Como e Milano (e Tav delle merci): incontro pubblico a Seregno Mercoledì 15 maggio, alle 21, nella sala comunale di via Bottego a Seregno, dell’incontro sul tema “Il futuro dei trasporti ferroviari da Como a Milano”, promosso dal Comitato di quartiere Meredo Sant’Ambrogio e dal Comitato di quartiere del centro, in collaborazione con il Comitato viaggiatori S9 ed S11. Si parlerà anche di Tav delle merci.

Claudio Vergani, assessore comunale alla Pianificazione territoriale, Marco Longoni di Monza Mobilità, Matteo Mambretti del Comitato viaggiatori conferenza Tpl (trasporto pubblico locale), Massimo Veneroni e Giorgio Villa del Comitato viaggiatori S9 ed S11 saranno i relatori mercoledì 15 maggio, alle 21, nella sala comunale di via Bottego, dell’incontro sul tema “Il futuro dei trasporti ferroviari da Como a Milano”, promosso dal Comitato di quartiere Meredo Sant’Ambrogio e dal Comitato di quartiere del centro, in collaborazione con il Comitato viaggiatori S9 ed S11, e tappa conclusiva di “Insieme per conoscersi”, percorso che dall’autunno dello scorso anno ha cercato di rivitalizzare l’offerta culturale e di favorire l’aggregazione tra le realtà presenti nella zona di Sant’Ambrogio. Sotto la lente d’ingrandimento finiranno nell’occasione infrastrutture come la Tav delle merci, il quadruplicamento della tratta ferroviaria in arrivo dalla Svizzera e le novità inerenti i collegamenti da e per Milano, che giocoforza avranno ricadute sul quartiere di Sant’Ambrogio ed in città.

