Il Fai vimercatese organizza un incontro con Selene Biffi per capire l’Afghanistan Capire l’Afghanistan grazie a Selene Biffi: la cooperante brianzola sarà protagonista dell’incontro di approfondimento organizzato dal Fai vimercatese.

Un dialogo per conoscere il passato e la cultura dell’Afghanistan, per meglio comprenderne il presente. Selene Biffi è mezzaghese d’origine, laureata in economia con un master in gestione delle operazione umanitarie a Cambridge. Ha fondato la sua prima start-up a 22 anni offrendo corsi online a ragazzi in oltre 130 paesi nel mondo; membro della task force per le start-up innovative del ministero dello Sviluppo, è anche Young Global Leader al World Economic Forum dal 2009.

Sarà lei l’ospite d’onore dell’incontro, organizzato all’interno del progetto Fai “Ponte tra culture” della delegazione Fai del Vimercatese giovedì 16 settembre sera, alle 21, all’Auditorium comunale Europa di Bernareggio in via Camillo Morselli 1.

«È un’occasione preziosa di confronto, dibattito e dialogo» spiegano dal Fondo ambientale italiano. «Conosceremo un piccolo frammento di una cultura diversa dalla nostra e approfondiremo com’è nata, perchè e quali obiettivi ha la scuola per cantastorie che la Biffi ha fondato a Kabul» continuano gli organizzatori.

I partecipanti potranno accedere nella struttura solo se muniti di greenpass oppure tampone negativo effettuato nelle ultime 48 ore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA