Il Covid spegne ancora il falò della Gibiana di Briosco: si brucerà solo il fantoccio preparato dai bambini Niente rogo della Gibiana a Briosco, il Covid l’ha fatto saltare.

Il Covid 19 spegne il tradizionale falò della Gibiana. Quest’anno come già nel 2021 il tradizionale falò organizzato dal “Comitato Gibiana” a Briosco l’ultimo giovedì del mese di gennaio non si terrà. Troppo alto il rischio di assembramento per una manifestazione storica del territorio che richiamava ogni anno a Briosco centinaia di spettatori.

Per salvare almeno l’antico rito contadino la Pro Loco Briosco in collaborazione col Gruppo Alpini Capriano e l’amministrazione comunale bruceranno presso il parco della baita di via Monte Ortigara il fantoccio preparato dai bambini della scuola dell’infanzia “Fratelli Casanova”. Il rogo è in programma per giovedì 27 gennaio alle 20 e verrà trasmesso in streaming sui canali social della Pro Loco. Ad alimentare le fiamme i disegni dei bambini delle scuole di Briosco e Capriano ai quali è stato chiesto di mettere nero su bianco con pennarelli e pastelli una loro paura.

«Evitare il grande falò è stata una decisione di buonsenso – ha spiegato l’assessore alla Cultura Antonella Casati – Si è comunque trovato il modo di mantenere viva, in sicurezza, la tradizione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA