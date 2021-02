Il Covid-19 fa ancora vittime: Usmate piange il 13esimo morto Il Comune di Usmate ha annunciato che un concittadino è morto per Covid-19: si tratta della 13esima vittima in paese per il virus.

È salito a 13, purtroppo, il numero di cittadini di Usmate Velate venuti a mancare a causa del Covid-19 da inizio pandemia. A darne notizia il comune stesso in un comunicato in cui annuncia che sono 34 i cittadini attualmente positivi (506 da inizio emergenza sanitaria). Sotto stretto monitoraggio anche la situazione delle scuole del territorio per le quali il comune fa sapere che attualmente sono in quarantena una classe quinta della scuola “Casati” e due terze della scuola “Luini”, con gli alunni che stanno proseguendo nelle lezioni attraverso la consueta modalità della didattica a distanza. «Sono numeri che confermano la presenza del virus sul territorio e dimostrano che l’emergenza non è affatto finita – afferma Lisa Mandelli, sindaco di Usmate Velate –. Serve prudenza, precauzione e attenzione. Come amministrazione comunale ci uniamo al dolore della famiglia per la perdita del proprio caro».

© RIPRODUZIONE RISERVATA