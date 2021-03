Il corpo come strumento del laboratorio didattico targato Mac di Lissone La proposta è indirizzata a ragazzi tra i 14 e i 18 anni e prende spunto da tecniche e particolari materiali utilizzati da Yves Klein e David Hammons che hanno utilizzato il loro corpo per realizzare le loro opere.

Un laboratorio artistico per ragazzi dai 14 ai 18 anni che utilizza come principale strumento il corpo. Prendendo cioè spunto da due artisti, analizzando le tecniche e i particolari materiali utilizzati da Yves Klein e David Hammons che hanno utilizzato il loro corpo per realizzare le loro opere.

È l’originale tema didattico al centro del laboratorio didattico promosso dal Mac di Lissone che, attraverso una lezione video, permette ai ragazzi di diventare dei veri artisti e di essere “corpo a corpo con l’arte” in un affascinante esperimento culturale ed artistico che non conosce confini grazie al web. Passo dopo passo si può seguire il corso direttamente da casa e mettersi pienamente in gioco con gli strumenti richiesti nella proposta formativa “didattica Mac in un click”. Il più importante, questa volta, è il proprio corpo. Provare, per credere. Info sul canale YouTube del museo di Lissone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA