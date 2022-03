Il Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi di Triuggio ha un nuovo sindaco: è Mattia Dagostino Si chiama Mattia Dagostino il nuovo sindaco del Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi di Triuggio.

Mattia Dagostino è il nuovo sindaco del Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi. La proclamazione giovedì sera in sala consiliare in apertura del Consiglio comunale “dei grandi”. Sua vice sarà la collega Giulia Costa Staricco anche lei iscritta in 3’B presso la media “Casati”. Gli eletti del nuovo CCRR sono Martin Rubelli e Nora Fumagalli (1’A), Alessandro Colombo e Siria Saponaro (2’A), Samuele Mauri e Massimiliano Casiraghi (3’A), Fabio Malaguti e Silvia Sala (1’B), Michele Soldano e Sara Carzaniga (2’B), Gaia Stucchi e Giorgia Sainato (1’C), Alexander Osman e Manuel Gorga (2’C) e Andrea Turello con Bianca Milan (3’ C). Quest’anno per la prima volta entrano nel CCRR anche i rappresentanti delle classi quinte delle due scuole primarie: Maria Diallo e Mario Fumagalli (5’A di Tregasio), Matilde Riva e Thomas Fontana (5’B di Tregasio), Alice Bertolini e Mattia Mazzoni (5’A di Triuggio), Sara Cicardi e Loris Vertemati (5’B di Triuggio). Il primo atto ufficiale del neo eletto CCRR è stato giovedì sera un messaggio di pace: in sala consiliare i ragazzi hanno letto una poesia contro la guerra.

