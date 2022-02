Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Il Comune di Veduggio con Colzano riceve in dono quattro defibrillatori Quattro nuovi defibrillatori saranno regalati al Comune di Veduggio con Colzano.

L’associazione “Madre Teresa di Calcutta Onlus” donerà quattro defibrillatori all’amministrazione comunale veduggese di cui tre “fissi” da esterno e uno portatile da consegnare al Gruppo Intercomunale di Protezione civile di Renate-Veduggio. Ad oggi sul territorio comunale di Veduggio con Colzano sono presenti tre defibrillatori. Il primo si trova presso il centro sportivo di via Dell’Atleta, il secondo in piazza Italia e il terzo all’esterno della scuola primaria Segantini.

I nuovi dispositivi saranno posizionati presso il nuovo municipio una volta che sarà concluso, in via Montegrappa in prossimità di supermercato e farmacia e l’ultimo all’esterno della biblioteca civica “Cesare Pavese”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA