Il Comune di Triuggio raccoglie viveri da mandare in Ucraina Una raccolta viveri per l’Ucraina: l’ha attivata il Comune di Triuggio.

Il Comune di Triuggio in collaborazione con le associazioni del territorio raccoglie beni da inviare in Ucraina e distribuire alle famiglie di profughi sul territorio . Il punto di raccolta è la sala polifunzionale di via 11 Settembre 2001 (al primo piano della palazzina dei vigili). Gli addetti saranno presenti il mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 18.30 e il sabato mattina dalle 9 alle 12. Si raccolgono beni alimentari come pasta, riso, farina, tonno in scatola, biscotti, cioccolato e dolci confezionati, the in bustine, caffè solubile, piatti, bicchieri e posate monouso, omogeneizzati e prodotti per l’igiene.

