«Il Comune di Seregno è ricco, potrebbe comprare la caserma dei carabinieri» Lo dice Ilaria Cerqua (Forza Italia), sulla stessa falsariga di Tiziano Mariani “Noi per Seregno” dopo che il sindaco Rossi ha confermato l’intenzione di far restare l’Arma nell’immobile di piazza Prealpi messo in vendita dal proprietario privato: «Chi lo comprerà lo sappia» ha detto.

Il futuro dell’edificio di piazza Prealpi che, a Seregno, ospita la sede della compagnia e della stazione locale dell’Arma dei Carabinieri è stato oggetto, nella seduta di lunedì 22 marzo del consiglio comunale, di una comunicazione da parte del sindaco Alberto Rossi. Il primo cittadino, anticipando il contenuto di una sua risposta ad un’interrogazione presentata dalle opposizioni di centrodestra, scaturita da inserzioni pubblicitarie che, la settimana precedente, avevano segnalato come lo stabile fosse in vendita, ha chiarito «tengo a spazzare via qualsiasi dubbio. L’immobile è privato e nel tempo ha fatto registrare parecchi passaggi di mano, ma la sua destinazione d’uso è l’attuale e non c’è alcuna possibilità di una modifica. Non tocca a me definire le strategie commerciali della proprietà, ma chi compera deve sapere che compera un edificio in cui ci sono i carabinieri e ci saranno i carabinieri».

Il capogruppo leghista Edoardo Trezzi, che ha firmato l’interrogazione con i colleghi Ilaria Cerqua di Forza Italia e Tiziano Mariani di Noi per Seregno, ha spiegato che: «ci ha mosso la preoccupazione nostra e dei cittadini, aumentata dal fatto che all’inserzione fossero allegate le cartine dell’interno della caserma, che poi ci sono state rimosse, dopo una nostra segnalazione agli organi preposti. Noi siamo vigili sul territorio e non ci sfugge niente. Per amministrare una città, bisogna essere sul pezzo: noi della Lega lo siamo, altri non so…».

Tiziano Mariani ha quindi lanciato una sorta di guanto di sfida all’amministrazione: «Sono basito dalla risposta del sindaco alla nostra interrogazione. Mi sarei aspettato da lui qualcosa di più concreto, ad esempio che venisse qui ad annunciare l’intenzione di acquistare la caserma. Il prezzo indicato era di 1 milione 560mila euro, ma con un reddito annuo di 120mila euro, che lo Stato paga per l’affitto. Apriamo un mutuo e diamo sicurezza all’Arma. Un buon sindaco stasera avrebbe detto di voler comperare lo stabile». La proposta è stata infine sposata da Ilaria Cerqua: «Il Comune di Seregno è ricco e può permettersi un esborso di questo tipo. C’è l’opportunità di procedere, anche senza un indebitamento: chiediamo che venga considerata». Dell’argomento probabilmente si tornerà a parlare nelle due sedute, già convocate per martedì 23 e mercoledì 24, con tema il bilancio comunale.

