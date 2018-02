Il Cittadino entra in classe: lezione con i giornalisti alla scuola media Don Milani di Lesmo ll Cittadino entra in classe al fianco degli studenti. Per provare a dare qualche consiglio, illustrare come funziona la redazione di un giornale impegnata nel cercare notizie per web e giornale cartaceo e per rispondere alle tante domande. È successo giovedì pomeriggio a Lesmo.

Una classe prima, due seconde e una terza dell’istituto comprensivo di Lesmo, Camparada e Correzzana (per un totale di un’ottantina di alunni) hanno incontrato i giornalisti Carla Colmegna e Davide Perego. Soprattutto, prima di iniziare hanno partecipato alla foto che accompagna questo articolo e l’hanno vista pubblicata in tempo quasi reale in classe. Un bell’esempio per passare dalla teoria alla pratica della comunicazione.

