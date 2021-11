Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Chiara Pederzoli)

Mezzago Bloom (Foto by Chiara Pederzoli)

Il cartellone del Bloom di Mezzago: doppio release party e ricordo di Claudio Galuzzi Sul palco della sala concerti di via Curiel concerto del power trio psych-stoner bresciano Humulus e “Rare Instances of Independent Thinking” primo full lenght della punk rock band da Milano, I Like Allie.

Due release party, un incontro sulla scuola e uno in ricordo di Claudio Galuzzi. Questo è quanto iscritto nel cartellone di eventi in programma per questa settimana al Bloom di Mezzago.

Si inizia giovedì 4 novembre con la proiezione della pellicola “La scuola non è secondaria” di Alberto Valtellina e Paolo Vitali, a cui seguirà un talk con i registi ed il professor Raffaele Mantegazza, docente di pedagogia all’Università degli Studi di Milano-Bicocca, in cui si parlerà di Dad, scuola e pandemia.

Da venerdì invece tornano ad accendersi i riflettori sul palco della sala concerti di via Curiel con il concerto del power trio psych-stoner bresciano, Humulus, che per l’occasione presenteranno la loro ultima fatica discografica “The Deep”. Il concerto sarà aperto dai Monolithic Elephant. Apertura cassa concerto alle 21, inizio concerto alle 22.

Per sabato invece è previsto il release party di “Rare Instances of Independent Thinking” primo full lenght della punk rock band da Milano, I Like Allie. Condivideranno il palco con loro gli Low Standards, High Fives; i Cocks e i Rejoyce/Rejoice. Apertura cassa ore 20:30 | Inizio concerti ore 21:00.

Per domenica è invece prevista la proiezione di “Se il cielo è tradito. La storia di Claudio Galuzzi”, di Gregory Fusaro. Un racconto dell’artista scomparso prematuramente nel 1998, attraverso il ricordo di chi lo ha conosciuto e le parole presenti nel suo libro di poesie “La pianura dentro”. Info e prenotazioni: bloomnet.org

© RIPRODUZIONE RISERVATA