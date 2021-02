Il Cai di Burago rinnova la tradizione di San Biagio con la visita alla Rocchetta Il Cai di Burago Molgora alla Rocchetta per san Biagio: una tradizione rinnovata per l’undicesimo anno consecutivo mercoledì 3 febbraio. Per una preghiera, una breve visita e una fetta di panettone da condividere insieme.

Il Cai di Burago Molgora alla Rocchetta per san Biagio: una tradizione rinnovata per l’undicesimo anno consecutivo. Mercoledì 3 febbraio Il gruppo buraghese è tornato a far visita al santuario mariano e al suo custode, il cavaliere Fiorenzo Mandelli. L’amicizia tra il gruppo e Mandelli è nata casualmente nel 2010 sull’alzaia del fiume e anche quest’anno, nonostante il periodo difficile a causa del covid, un piccolo gruppo di buraghesi (Salvatore Zurzolo, Araldo Riva, Luigi Brembilla, Gianmario Predatori, Giuseppe Baccichet, Giulio Brembilla, Andrea Galeazzo, Alessandro Ravanelli e Andrea Valle) rispettando tutte le normative per distanziamento e sicurezza, sono saliti alla chiesina, accolti per una preghiera, una breve visita e una fetta di panettone da condividere insieme.

