”Il Bello del Caldo”, a Ornago un incontro con specialisti per affrontare al meglio la stagione estiva

Un incontro con Auser e con gli specialisti per prepararsi alla stagione più calda dell’anno. Martedì 29 giugno, alle 15, presso l’Auditorium del Centro Sociale di Ornago in via Carlo Porta si terrà l’incontro “Solo il Bello del Caldo - Come affrontare al meglio il caldo estivo”. L’iniziativa è organizzata da Auser, in collaborazione con Ats Monza Brianza, e vedrà la presenza come relatori Giorgio Ricci, medico chirurgo specializzato in geriatria, e Roberto Rossi, responsabile ufficio UO di Ats Brianza. Il moderatore sarà Angelo Vertemati, presidenza Auser Lombardia.

All’evento parteciperanno anche il primo cittadino Daniel Siccardi e Antonio Brambilla, presidente Auser di Ornago.

