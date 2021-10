Il 30 ottobre parte a Seregno il “Piano freddo” per i senza tetto: servono volontari Servono ancora volontari per sostenere al meglio il “Piano freddo”, l’accoglienza in stanze calde e confortevole offerta ai senza tetto durante i mesi invernali.

La Casa della Carità di Seregno è aperta ai volontari che desiderano prender parte al progetto “Piano freddo” che partirà il 30 ottobre. “Piano freddo” ha lo scopo di assicurare un letto, una cena, una doccia e una colazione per i senzatetto della città che si troveranno presto a dover fronteggiare le lunghe notti invernali. Fino al 3 aprile in Casa della Carità saranno a disposizione venti posti letto, sedici per gli uomini e quattro per le donne, divisi in dieci camere da due. Le porte della struttura di via Alfieri resteranno aperte tutte i giorni, dalle 18.30, feste incluse, grazie alla presenza di due educatori e di due custodi che si alterneranno per garantire la sorveglianza.

Oltre al personale stipendiato, già trenta volontari hanno dato la loro disponibilità per affiancare il lavoro dei professionisti; nonostante una risposta molto positiva da parte della comunità, tutte le persone che sono interessate a dare una mano sono ben accette. Le persone bisognose che usufruiranno del servizio vengono segnalate dal centro d’ascolto Caritas, in collaborazione con i servizi sociali di Seregno, anche se in passato non sono mancati gli ospiti provenienti da altri Comuni.

Le attuali norme antiCovid obbligano i volontari e il personale a entrare soltanto con il green pass, gli ospiti invece non saranno tenuti ad averlo, ma tutti dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina; la Casa della Carità però coglierà questa occasione anche per spingere le persone assistite che non l’abbiano ancora fatto a vaccinarsi il prima possibile.

