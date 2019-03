Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Vimercate: le sedie rosse contro i femminicidi usate come “salotto” Persone sedute a chiacchierare domenica all’installazione contro la violenza sulle donne di piazza San Michele a Oreno di Vimercate. L’indignazione di Spazio Sorgente. Non ci sarebbero danni permanenti.

La giornata quasi primaverile, il sole, la voglia di chiacchierare. E forse anche un po’ di disattenzione, non si può sapere fino a che punto inconsapevole. Fatto sta che domenica le dodici sedie rosse, installate lo scorso settembre da Spazio Sorgente a Oreno come simbolo della lotta ai femminicidi, sono state usate come panchine qualsiasi da un gruppo di ragazzi e ragazze.

Immediata la reazione dei referenti dello Spazio espositivo Sorgente che hanno scritto al sindaco Francesco Sartini, esprimendo “grande dispiacere” per l’accaduto. “Un’area usata come ristoro, snaturata di significato e valore”.

Non sembrerebbero esserci stati danni permanenti. Solo rammarico e la riproposizione della questione del rispetto di monumenti e installazioni, e di ciò che rappresentano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA