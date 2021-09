Con il passeggero (anche bambini) e senza casco: la giungla del monopattino elettrico Poche regole e chiare per chi li utilizza ma a Monza la polizia locale comunica che sono state rilevate irregolarità con sanzioni per oltre un terzo dei controlli.

Per utilizzare i monopattini elettrici ci sono poche regole, chiare, ma in tanti non le rispettano mettendo in pericolo loro stessi e gli altri utenti della strada. Durante controlli mirati effettuati dagli agenti della polizia locale di Monza, in città, tra il 2020 e il 2021: su 182, in ben 66 casi sono state riscontrate irregolarità. «In assoluto la violazione prevalente è la circolazione con un passeggero, è capitato addirittura il genitore che porta sul monopattino il figlioletto di pochi anni e per giunta senza casco» dicono dal Comando.

Non sono mancati poi casi di utilizzo su strade dove non è consentita la circolazione in quanto caratterizzate da un limite di velocità superiore ai 50 all’ora, vedi viale delle Industrie, oppure sui marciapiedi (permesso invece l’utilizzo sulle piste ciclabili). L’utilizzo dei monopattini elettrici è consentito a partire dai 14 anni d’età e, fino ai 18 anni, è obbligatorio l’utilizzo del casco (comunque sempre consigliato anche ai maggiorenni).

I riferimenti normativi sono quelli del Codice della Strada inerenti i velocipedi e una specifica legge, la 160 del 2019 che norma proprio l’utilizzo del monopattino elettrico. Al di là dell’aspetto sanzionatorio sono infatti anche sempre più numerosi – dicono ancora dal Comando della polizia locale – gli incidenti con lesioni che hanno interessato conducenti di monopattini elettrici. Solo in questi mesi del 2021 sono stati cinque.

Tornando alle violazioni, le sanzioni amministrative vanno mediamente dai 50 euro ai 100 euro. La multa più salata è prevista nel caso in cui il monopattino sia utilizzato da un minore di 14 anni o su strade non consentite, mentre scende a 50 euro se non si utilizza il casco o si trasporta un passeggero. La stangata (200 euro) è comminata invece a chi si sposti su un monopattino non conforme, per il quale scatta l’immediata confisca. In tutti i casi è prevista una riduzione in caso di pagamento entro 5 giorni.

