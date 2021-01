I vigili del fuoco in via Cattaneo a Lissone per tagliare dei rami pericolanti Nel primo pomeriggio di lunedì 4 gennaio: sono intervenuti con un mezzo di primo soccorso da Lissone e con una autoscala dalla caserma di Monza. Presente sul posto anche una pattuglia della polizia locale di Lissone.

I vigili del fuoco del Comando provinciale di Monza e Brianza sono stati impegnati lunedì 4 gennaio, nel primo pomeriggio, a Lissone, in via Carlo Cattaneo, per rimettere in sicurezza la strada dal pericolo di caduta di rami pericolanti. Sono intervenuti un mezzo di primo soccorso da Lissone, una autoscala dalla caserma di Monza e una pattuglia della polizia locale di Lissone. Il traffico è stato interrotto per il tempo necessario all’intervento.

L’intervento in via Cattaneo a Lissone

© RIPRODUZIONE RISERVATA