Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Le statue di Sassu a Villa FIlippini (Foto by Fabrizio Radaelli)

I tesori di Besana in Brianza in un cortometraggio creato dai ragazzi Mercoledì 12 maggio la presentazione del video che racconta i tesori di Besana in Brianza realizzato nell’ambito del progetto Giovani in Villa.

Sarà presentato mercoledì 12 maggio, nella sala consiliare di Villa Borella, il video “Besana in Brianza, una città tutta da scoprire”. Per le restrizioni legate alla diffusione del coronavirus, l’evento è su invito e non aperto al pubblico.

Il cortometraggio, della durata di circa 4 minuti, è stato realizzato in collaborazione con l’Associazione musicale Santa Cecilia nell’ambito del bando regionale “La Lombardia è dei giovani - 2019”, che Besana ha vinto insieme ad altri 4 Comuni con il progetto “Giovani in villa”.

Nel montato si può osservare «una panoramica a 360 gradi sui tesori besanesi: partendo Villa Filippini, con il suo stupendo parco e le statue di Aligi Sassu, Villa Prinetti, Villa Borella oltre a Piazza Eugenio Corti con la Basilica Romana Minore, i resti del Castello Medioevale, la chiesa di Villa Raverio, le campagne del Parco della Valletta, Naresso e Fonigo, il “Magico” Ciliegio Secolare, il famoso treno “Besanino”, la sede della Banda e molto altro» spiega Davide Bruscagin, consigliere comunale con delega alle politiche giovanili.

L’incontro di mercoledì, alla presenza dei rappresentanti delle realtà giovanili locali, sarà anche occasione di confronto e discussione sul tema delle politiche giovanili e delle attività rientranti nel progetto #GiovaniinVilla. Alla cerimonia sarà presente l’Assessore Regionale alle politiche giovanili Stefano Bolognini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA