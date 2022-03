Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

I primi 6 anni della gelateria Robadulza di Giussano: «L’incasso del 16 marzo all’Ucraina» Come ogni anno la gelateria di piazza Lombardi il giorno del compleanno devolve l’incasso a una associazione benefica del territorio. Quest’anno andrà all’iniziativa promossa dalle associazioni del territorio “Insieme per l’Ucraina”.

La gelateria Robadulza, di Giussano, destinerà agli aiuti per l’Ucraina l’intero incasso della giornata di mercoledì 16 marzo. La data scelta non è casuale. Quel giorno, infatti, la gelateria di Marco e Michele festeggerà 6 anni di attività.

«Ogni anno nel giorno in cui ricorre l’anniversario della nostra attività, devolviamo l’incasso della giornata a delle associazioni benefiche del territorio. Quest’anno il pensiero non poteva che ricadere sui cittadini ucraini che scappano dalla guerra», hanno spiegato i gestori di Robadulza, in piazza Lombardi a Giussano.

Per questo, hanno scelto di donare l’incasso del prossimo mercoledì a favore dell’iniziativa promossa dalle associazioni del territorio “Insieme per l’Ucraina”. La cifra raccolta verrà impiegata per fornire aiuti umanitari alla popolazione ucraina tramite l’invio di generi di prima necessità. Chi vuole contribuire alla raccolta fondi può effettuare un bonifico, intestato all’associazione Volontari della Brianza (causale “Emergenza Ucraina, Iban: IT81Ho569651470000035577X63).

© RIPRODUZIONE RISERVATA