I cestini stradali di Usmate Velate usati come discarica: «Serve più rispetto» Sono in aumento, a Usmate Velate, le segnalazioni di cestini stradali trasformati in micro discariche. Il sindaco Mandelli: «Serve più rispetto, li svuotiamo 60mila volte l’anno».

«In queste ultime settimane da più punti del territorio giungono segnalazioni in merito ad errati conferimenti riguardanti i cestini stradali. Il Comune sta ininterrottamente garantendo lo svuotamento di tutti i cestini anche nel periodo estivo, impegnandosi in un ulteriore incremento del livello di igiene urbana del nostro paese. Serve però la collaborazione di tutti, per evitare che alcuni spazi si trasformino in un ricettacolo di immondizia». Così il sindaco di Usmate Velate, Lisa Mandelli, in un nuovo appello rivolto alla cittadinanza in merito ad un utilizzo sempre più consapevole e responsabile dei cestini pubblici dislocati sul territorio, il cui numero è stato progressivamente ampliato fin dalla scorsa estate. Nel corso dell’anno solare, i circa 220 cestini, presenti in maniera adeguata in ogni zona del territorio, vengono svuotati complessivamente 60mila volte, mediamente una volta al giorno dal lunedì al sabato. In particolare, i cestini stradali possono anche essere utilizzati per conferire deiezioni canine purché debitamente inserite in sacchetti chiusi. Nei cestini stradali vanno inseriti solo ed esclusivamente rifiuti prodotti sulle strade e nei parchi quali scontrini della spesa, carte di brioches, gelati, cicche e caramelle, biglietti dell’autobus. Tutto il rimanente, deve essere gestito mediante raccolta differenziata

Uno dei manifesti della campagna di sensibilizzazione promossa dal Comune

«Nonostante questo, alcune segnalazioni mostrano come nei cestini stradali si trovino rifiuti che devono essere necessariamente smaltiti in discarica, in sporadici casi si riscontra la presenza di indifferenziato che deve essere destinato alla raccolta negli appositi sacchi consegnati a tutte le famiglie residenti - spiegano dal Comune -. Grazie al contributo dei cittadini, Usmate Velate è da sempre fra le città più virtuose nella raccolta dei rifiuti e la stragrande maggioranza della popolazione osserva le regole con scrupolo e attenzione. In ogni caso possiamo migliorare su alcuni fronti e i cestini stradali sono fra questi. Chiedo in questo senso l’aiuto di tutti nel rispetto della comunità, di chi vive gli spazi attigui ai cestini e di chi si adopera ogni giorno per mantenere il nostro territorio sempre più bello e pulito».

© RIPRODUZIONE RISERVATA