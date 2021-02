I 5 Stelle di Agrate Brianza: «Promuovere nel territorio comunale la creazione di Comunità energetiche e di Autoconsumo collettivo» Il Movimento 5 Stelle porta in consiglio comunale ad Agrate Brianza venerdì 26 febbraio “le Comunità Energetiche”,

Il Movimento 5 Stelle porta in consiglio comunale ad Agrate Brianza venerdì 26 febbraio “le Comunità Energetiche”, un tema attuale e importante in un periodo di forti cambiamenti climatici e di attenzione verso l’ambiente e la produzione di energie rinnovabili.

«Bisogna procedere nella direzione di promuovere quel cambiamento culturale necessario alla politica per poter diventare sempre di più a misura di cittadini, per diffondere le buone pratiche e magari anche nuovi modi di consumare meno e meglio – ha fatto sapere il consigliere Giuseppe Procopio - Le Comunità Energetiche producono energia pulita, hanno la possibilità di cedere ai propri vicini (la comunità energetica o l’autoconsumo collettivo) l’energia non autoconsumata immessa in rete che fa calare la loro bolletta elettrica».

Tra l’altro con la nuova direttiva “Redll” si riconosce ai cittadini il diritto di autoprodurre, autoconsumare, stoccare e vendere energia rinnovabile con l’obiettivo di fornire benefici ambientali economici e sociali a livello di comunità.

«Ciò che chiediamo – ha proseguito Procopio - è di promuovere nel territorio comunale la creazione di Comunità energetiche e di Autoconsumo collettivo, con il coinvolgimento sia dei cittadini residenti e Pmi, anche valutando l’impiego di aree o edifici di proprietà comunale ponendosi come obiettivo la riduzione della povertà energetica oltre alla riduzione delle emissioni».

