Ha venduto scarpe per quarant’anni, Vimercate dice addio a Egidio Roscio Titolare dal 1974 del negozio di scarpe Roscio e Rocca in piazza Santo Stefano, ora affidato ai figli Elisabetta ed Enrico, è morto a 88 anni. Aveva ricevuto anche la civica benemerenza dal Comune, insieme alla moglie Carla, per la sua attività di commerciante storico.

Vimercate piange il suo calzolaio. Martedì 30 marzo si è spento a 88 anni Egidio Roscio che dal ’74, fino a pochi anni fa, aveva gestito insieme alla moglie Carla Rocca il negozio di scarpe Roscio e Rocca in piazza Santo Stefano ora affidato ai figli Elisabetta ed Enrico. Originario di Oggiono, Roscio aveva cominciato a lavorare insieme al padre nell’ambito della tessitura. Quando poi ha conosciuto la futura moglie Carla, sposata nel ’65, ha cominciato ad avvicinarsi al mondo delle calzature e al negozio gestito dai suoceri, Enrico Rocca e Celeste Beretta.

Successivamente Roscio è subentrato ai suoceri e, nel ’74, ha trasformato il negozio di scarpe in Roscio e Rocca che è ormai un punto di riferimento per tantissimi vimercatesi e non solo. «Nostro papà – ha raccontato la figlia Elisabetta – considerava ogni cliente come un amico e lo consigliava, lo aiutava nelle scelte e gli dedicava tutto il tempo possibile. Inoltre aveva un ottimo rapporto con i commercianti della sua epoca come Assi, Poletti o Migliorini». Qualche anno fa aveva ricevuto anche la civica benemerenza dal Comune, insieme alla moglie Carla, per la sua attività di commerciante storico. I funerali si sono svolti giovedì 1 aprile nella chiesa parrocchiale di Vimercate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA