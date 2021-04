Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Federica Verno)

Il sindaco Marco Citterio con Guido Bertolaso (Foto by Federica Verno)

Guido Bertolaso a Giussano per le vaccinazioni domiciliari, iniezione anche a una quasi centenaria Il coordinatore della campagna vaccinale per conto della Regione Lombardia è stato accolto dal sindaco Marco Citterio che ha spiegato: «è stato richiesto supporto organizzativo, eseguite un centinaio di vaccinazioni a domicilio».

Guido Bertolaso ha fatto tappa anche a Giussano per la vaccinazione domiciliare Covid agli ultraottantenni, alla guida di una macchina organizzativa formata da personale medico e infermieristico (soprattutto dell’Aeronautica militare e dell’Esercito), altre figure di supporto, appartenente ad Areu, Protezione civile regionale e comunale, Ats Brianza, Asst Brianza, Amministrazione comunale e Polizia locale. Un totale di cinque squadre che hanno raggiunto i cittadini over 80 a domicilio.

Tra i vaccinati (personalmente da Bertolaso e dal sindaco di Giussano Marco Citterio) anche una “quasi” centenaria. «Ringrazio tutti coloro che si sono posti a servizio della comunità per vaccinare a domicilio circa un centinaio di anziani – ha detto il sindaco - Al Comune, orgoglioso di contribuire, è stato richiesto supporto organizzativo, la definizione di cinque percorsi per facilitare lo spostamento delle squadre e agenti di Polizia locale e della Protezione civile comunale per il trasporto».

Federica Vernò Giornalista de Il Cittadino

