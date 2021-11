Guasto alla rete Rfi ad Arcore: Milano Lecco e Milano-Bergamo via Carnate con ritardi e cancellazioni, mattinata di passione per i pendolari Mattinata di passione per i pendolari delle linee ferroviarie Milano-Bergamo e Milano-Lecco via Carnate a causa di un guasto alla rete Rfi ad Arcore.

Mattinata di disagi e ritardi sulla Milano-Lecco e sulla Milano-Bergamo entrambe via Carnate. Il traffico ferroviario è rimasto sospeso per un’ora a causa di un guasto tecnico registrato sull’infrastruttura ferroviaria (quindi a carico di Rfi) registrato ad Arcore. Il guasto ha sostanzialmente causato grossi disagi, con numerose corse in direzione milano, cancellate, arrivate con ritardi vicini all’ora oppure con limitzioni del percorso il( 7.56 da Carnate per milano, ad esempio,è partito dalla stazione di Monza). Il traffico ha cominciato a tornare regolare dalle 8.15, un’ora dopo la segnalazione. In totale, ha comunicato Rfi, sono stati cinque i regionali che hanno accumulato 50 minuti di viaggio, cinque quelli cancellati e cinque quelli che hanno subito limitazioni di percorso.

